Tres empleados de FERROMEX resultaron heridos en un accidente.

¿Qué ocurrió?

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana del Municipio de Sabinas auxiliaron a tres personas empleadas de FERROMEX que sufrieron un accidente automovilístico registrado sobre la carretera federal 57 (libre) tramo Piedras Negras-Nueva Rosita.

El pavimento mojado debido a las lluvias registradas esta mañana, aunado al exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir, fueron también factores para que sobreviniera el percance al impactarse una camioneta Lincoln Navigator, color gris, contra un tráiler carbonero en una curva pronunciada, invadiendo el carril contrario y estrellándose contra la pesada unidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Fue precisamente en el kilómetro 152 del lugar conocido como Cuesta Las Codornices donde se originó el accidente, siendo desplazados los heridos a hospitales cercanos para valoración médica inmediata.

El conductor de la camioneta se identificó con el nombre de Juan Carlos N, mientras que el tripulante del tráiler respondió al nombre de Armando N, originario del mineral de Palaú.