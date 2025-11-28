"El Ruedas" inspira al CBTis 239 con su conferencia Imparables

Nava, Coah.— El Ing. Raúl Arteaga, conocido como "El Ruedas", visitó el CBTis 239 para compartir su conferencia IMPARABLES, una charla cargada de motivación, resiliencia y reflexión dirigida a estudiantes y docentes del plantel. Su testimonio de vida resonó profundamente entre los asistentes.

¿Qué ocurrió?

Durante su exposición, Arteaga habló sobre la importancia de enfrentar la adversidad con determinación, agradecer las oportunidades y no permitir que los obstáculos limiten el crecimiento personal. Su mensaje invitó a la comunidad educativa a adoptar una actitud positiva y a confiar en su propia capacidad para salir adelante.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Al finalizar, alumnos y maestros destacaron el impacto emocional y formativo de la conferencia, señalando que experiencias como esta fortalecen su mentalidad y los inspiran a continuar trabajando por sus metas con una visión renovada.