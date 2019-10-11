Acuña representará a Coahuila en el taller Nacional

En la ciudad de México, en el salón Revolución del conjunto Bucareli de la SG del 18 y 19 estará la dirección de Asociaciones Religiosas de la Administración Local representando a Coahuila en un taller de capacitación.

Juan Pablo López Escobar, director de asuntos religiosos, así lo confirmó.

Dijo que se espera que este taller detalle cómo se podrán registrar las asociaciones que aún no tienen estos registros y puedan resolver su situación legal.

La capacitación que se imparta a la vez se podrá replicar en varios municipios ya que Acuña fue invitado para asistir en representación de Coahuila dijo López Escobar.

“Estamos contentos, pero más comprometidos ya que Acuña fue designado para representar a Coahuila en La SG en México, capacitación a funcionarios estatales en asuntos religiosos para atender a asociaciones religiosas ahí estarán: SAT, INDABIN, y Arte y cultura, para explicar cómo se integrarán estas dependencias federales para el registro de las asociaciones religiosas”.

Evento que se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre en el salón Bucareli de la Secretaría de Gobernación.

En Acuña se calcula que hay cerca de 850 iglesias de las cuales la mayoría no posee registro como tal.

La administración local se ha preocupado por apoyar a todas, de todos los credos y que puedan resolver su situación legal, por lo que se inició con un padrón de estas que se ha avanzado, pero aún no aglutina al total que hay en esta frontera.

Hoy habrán de acudir a la ciudad de México para tomar este curso y luego venir a informarles sobre este particular.

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En representación de Coahuila la dirección de asuntos religiosos acudirá a la capital del país a tomar curso para resolver lo de los registros de las iglesias y asociaciones religiosas.