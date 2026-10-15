Representa Acuña a Coahuila en final nacional de atención prehospitalaria

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un elemento de la Cruz Roja de Ciudad Acuña participó en la final nacional de la competencia de atención prehospitalaria de trauma, celebrada durante la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana, en Aguascalientes.

Representación de Coahuila en la Competencia Nacional

Luis Felipe Vera representó a Ciudad Acuña y se integró con cuatro elementos de Monclova para representar a Coahuila en la competencia de atención prehospitalaria de trauma PHTLS.

El equipo estuvo conformado por Luis Felipe Vera, así como por Irving Liñán, Héctor Cobas, Emilio Muñoz y Julio Romo, estos últimos originarios de Monclova.

Compromiso de la Cruz Roja con la Capacitación

Víctor Manuel Chávez, presidente del Patronato de la Cruz Roja, destacó que la institución trabaja diariamente para mejorar la preparación de sus elementos y fortalecer sus capacidades de atención.