Simas detecta hasta 200 usuarios irregulares en Pozuelos de Arriba

Hasta 200 usuarios irregulares en Pozuelos de Arriba y entre 50 y 70 en Fresnillo ha detectado el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas), informó Moisés Asís, encargado del organismo en Frontera.

Explicó que actualmente se realizan acciones para atender esta problemática, mediante cortes del servicio en el sector de Pozuelos de Arriba, mientras que en Fresnillo ya se llevaron a cabo las intervenciones correspondientes.

El funcionario señaló que, después de estas acciones, algunos usuarios comenzaron a acercarse al organismo para regularizar su situación y tramitar sus contratos.

Indicó que hasta el momento no se han aplicado multas, pues la estrategia consiste en invitar a los usuarios a formalizar la contratación del servicio.

Asís reconoció que la cantidad de conexiones irregulares detectadas en ambos sectores es considerable, por lo que reiteró el llamado a la población para que acuda a las oficinas de Simas y regularice sus contratos.

Añadió que el objetivo es que los usuarios cuenten con un servicio formal y puedan acceder a los beneficios correspondientes.