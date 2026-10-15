Celebra la Escuela Normal de Monclova su octavo aniversario con crecimiento en matrícula

Con una ceremonia conmemorativa y la participación de su comunidad estudiantil, la Escuela Normal de Monclova celebró su octavo aniversario de fundación, consolidándose como la segunda institución formadora de docentes con mayor número de alumnos en la entidad, solo por detrás de la Normal de Torreón.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el subsecretario de Educación en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, encabezó el festejo junto a Rubén Barragán Páramo, coordinador de Educación Normal y Actualización Docente, y Gabriela Cruz Liñán, directora del plantel.

Celebración del Octavo Aniversario

Durante el evento, los estudiantes ofrecieron diversas presentaciones artísticas, destacando las participaciones del coro institucional y del ballet folclórico de la escuela. La directora Gabriela Cruz Liñán resaltó la resiliencia de la comunidad normalista ante los retos iniciales de la institución.

"Un edificio no hace lo que en realidad nace en esta escuela normal; el amor y la pertenencia a la docencia fortalecen el carácter de nuestros estudiantes para salir adelante", afirmó.

Crecimiento y Desarrollo de la Institución

Por su parte, el subsecretario Lozano Sánchez reconoció el vertiginoso crecimiento de la institución desde su creación hace ocho años en las instalaciones del antiguo Club de Leones, destacando la incorporación de la especialidad en enseñanza del inglés a su oferta de educación preescolar y primaria.

Asimismo, las autoridades informaron que la Secretaría de Educación continuará atendiendo la infraestructura escolar en la entidad.

Lozano Sánchez detalló que para el cierre de 2026 culminará la edificación de aulas y techumbres en la Región Centro, al tiempo que se ha logrado reducir de 20 a solo cuatro los planteles con clases a distancia por obras o dictámenes de riesgo, entre los que figura la Secundaria Técnica 64 de Frontera, donde el ICIFED intervendrá su techumbre.