Afinan artillería para su próximo encuentro

El conjunto de la Pandilla prepara ya la artillería con la cual estarán pretendiendo superar a sus próximos rivales dentro de la jornada 6 del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña Femenil Libre.

Aunque por el momento no se ha confirmado el rival con el cual se estarán enfrentando, el conjunto de la Pandilla está dispuesto a cosechar la victoria y es que para este equipo no habrá mayor satisfacción que reencontrarse con la senda del triunfo de nuevo.

Dentro de lo que fue su última salida al centro de la cancha a la Pandilla le fue muy bien y es que de manera contundente se llevaron al bolsillo el triunfo.

Ahora el reto para este equipo será nada menos que reencontrarse con la senda de la victoria y es por esta razón que el plantel prepara ya con todo la artillería con la cual estarán acechando a su próximo rival que así mismo buscarán convertirlo en su víctima.

Y es que de ganar para la Pandilla significaría salir de una vez por todas de la parte baja de la tabla de posiciones, además de adquirir una importante fuente de inspiración para seguir adelante dentro de la competencia y por qué no ir pensando en la clasificación a la liguilla, la cual poco a poco más se acerca.