Alcalde electo de Jiménez se reunirá con Riquelme

Jiménez, Coah.- El alcalde electo del municipio de Jiménez, Raúl Pecina Villarreal, informó que se prepara el proceso de transición de la administración, así como la designación de los integrantes de su gabinete, a los que les dará instrucción de trabajar en cuatro ejes fundamentales dentro del plan de gobierno que se contemplan en los cien primeros días de la administración del 2018.

A un mes de asumir el cargo, el nuevo edil aseguró que luego del proceso de la entrega-recepción se prepara para trabajar de la mano del gobernador Miguel Riquelme con quien se reunirá una vez que inicie su mandato, para presentarle el proyecto de trabajo.

En Jiménez el nuevo alcalde prepara las acciones de gobierno dividido en cuatro ejes que son; Seguridad Pública, Atención Ciudadana, Servicios Primarios y el campo, con acciones que atenderán las demandas de los habitantes de las 19 comunidades de la población.

Raúl Pecina Villarreal, resaltó que ya ha adelantado un proyecto administrativo en el que se trabajará ya que hay mucho por hacer, una vez que se conozcan los resultados del proceso de entrega-recepción que se hará por parte del actual alcalde Salvador Lozano Arizpe.

“De ahí partimos para trabajar en el periodo de un año de la próxima administración, donde tendremos que redoblar esfuerzos para continuar atendiendo a la población de este municipio”, manifestó el alcalde electo.

De acuerdo a Pecina Villarreal, se trabajará en algunos aspectos relacionados con la seguridad pública, tema en el que se considera la concentración de dependencias como la oficialía del registro civil y la de seguridad pública en la cabecera municipal.

El programa de reacomodo de las dependencias se hará a partir del uno de enero del 2018, apuntó el alcalde electo, quien durante la administración que concluirá fungió como contralor municipal.