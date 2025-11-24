Abren Punto Violeta en Oxxo de Altos de Santa Teresa para atender casos de violencia

Ciudad Acuña, Coah.— Autoridades estatales inauguraron un Punto Violeta en la tienda Oxxo de Altos de Santa Teresa, colonia donde se ha registrado un incremento en incidentes de violencia, con el fin de brindar apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo.

¿Qué ocurrió?

Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres en Coahuila, explicó que estos espacios funcionan como zonas seguras en las que cualquier mujer puede solicitar auxilio. El personal del establecimiento cuenta con capacitación para atender emergencias y canalizar a las víctimas a las instancias correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La estrategia forma parte del programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la atención, protección y seguridad de las mujeres en todo el estado.

Las autoridades adelantaron que se evalúa la apertura de más Puntos Violeta en distintas regiones, con el objetivo de ampliar la red de refugio comunitario y "blindar" a las mujeres en Coahuila.