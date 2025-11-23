Manolo Jiménez presentará su segundo informe de gobierno en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas se presentará ante el Congreso de Coahuila para exponer los detalles de su Segundo Informe de Gobierno. La cita es este lunes 24 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas, en una sesión solemne previamente aprobada por el Poder Legislativo.

La sesión, que se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso en Saltillo, cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado. La ley señala que el titular del Ejecutivo debe rendir su informe durante los últimos quince días de noviembre.

¿Qué detalles se conocen sobre el informe?

Como preámbulo, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, entregó el volumen impreso del informe al mediodía de este miércoles. Fue recibido por la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno.

El secretario de Gobierno detalló que el documento está organizado en cinco grandes ejes de acción. Estos son: orden y seguridad, Coahuila global, desarrollo humano, infraestructura sostenible, y ciudadanía y buen gobierno.

Pimentel anunció que el Gobernador acudirá al pleno el 24 de noviembre para emitir su mensaje. Allí puntualizará las acciones realizadas en temas clave para la entidad.

¿Cuáles son los temas que abordará el gobernador?

El mandatario detallará avances en seguridad, economía y programas sociales, ante los integrantes de la LXIII Legislatura e invitados especiales.

Pimentel subrayó que este ejercicio es un reflejo de la política de transparencia de la administración. “Señaló que este ejercicio es parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, enfatizó el Secretario.

Subrayó que “el documento entregado refleja el trabajo de gobierno y las expectativas de mejora en infraestructura, salud, programas sociales, empleo y servicios en todas las regiones del estado”.

Finalmente, el gobernador Jiménez ofrecerá un evento ciudadano en la región Laguna. Se trasladará al municipio de Torreón para rendir su informe el miércoles 26 de noviembre en el Coliseo Centenario.