El Padre Néstor Martínez regresa de Roma con oraciones por Monclova

El Vicario de la Diócesis de Saltillo, el padre Néstor Martínez, regresó de su reciente visita a Roma con un profundo sentimiento de gratitud y renovación espiritual, asegurando que durante cada momento de su estancia en la Santa Sede llevó en su mente y corazón a su comunidad, a Monclova y a todo México.

El sacerdote señaló que su estancia en la Santa Sede estuvo marcada por momentos de profunda oración y agradecimiento. "Cada lugar que visité, cada templo, cada celebración en la cual participé, estuve pidiendo por la comunidad parroquial, por Monclova, por nuestro país".

¿Qué temas abordó el Padre Néstor en sus oraciones?

Durante su visita al Vaticano, el padre Néstor Martínez elevó oraciones tanto por los logros y alegrías de la región, al mencionar que en medio de todo se debe reconocer que se están haciendo cosas buenas. "Dios nos ha permitido encontrar en nosotros mucha fortaleza, mucha unión y sacar, ahora sí que ánimos para seguir adelante y esto, la verdad que es motivo para agradecerle a Dios, para reconocernos quiénes somos, con qué contamos y en medio de las dificultades que hemos sabido salir adelante".

Así mismo pidió por aquellas cosas que todavía nos hacen reflexionar, aquellas cosas que duelen, como la inseguridad que se vive a nivel nacional, con los hechos que sucedieron recientemente, por la falta de empleo, específicamente, en el tema de los obreros de Altos Hornos de México. "Estuvimos pidiendo a Dios para que todas estas cosas se solucionen, todo esto pasaba continuamente, por mi mente y por mi corazón, por lo que quise desde ahí plantarme y pedirle a Dios por todas estas situaciones".

¿Cuál fue el momento más significativo de su visita?

Durante su estancia en Roma, el sacerdote tuvo dos oportunidades de ver al Papa Francisco: en la audiencia general y posteriormente en la misa dominical celebrada en la Basílica de San Pedro, coincidiendo con el Jubileo de los Pobres. Calificó este último momento como uno de los más significativos de su viaje.

El vicario destacó el mensaje del Pontífice dirigido a la Iglesia universal. "El Papa dijo que la pobreza muchas veces nos desencaja de nuestra vida y de la sociedad. Invitó a buscar la manera de que nadie se sienta fuera, ni abandonado, ni triste; que todos volvamos a encajar", relató.

Martínez aseguró que regresa con la intención de seguir acompañando a la comunidad y de continuar elevando oraciones por las problemáticas de la región. "Mi planteamiento delante de Dios fue claro: pedir por todas estas situaciones que vivimos y que todavía nos duelen", concluyó.