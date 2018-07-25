Aprovechan vacaciones para construir jardines en planteles

Cd. Acuña, Coah.-Dentro del programa de acciones para aprovechar las plantas nativas de la región y aquellas que se adaptan mejor a las zonas desérticas, durante lo que resta del periodo vacacional escolar, la Dirección de Ecología, a través del Programa de Educación Ambiental, a cargo de Nereyda Barrios, da continuidad a la construcción de jardines desérticos en los planteles educativos.

Dio a conocer que ya se colocaron varios jardines de este tipo como se hizo en las escuelas Guadalupe Victoria y Cuauhtémoc, además se trabaja en la Escuela Primaria Independencia.

La responsable del programa informó, que de la mano con el personal docente de la Universidad Autónoma de Coahuila encabezados por Juan Carlos López Sarmiento, encaminan el proyecto como medio de educación hacia los estudiantes para el respeto y consideración hacia las especies regionales del desierto.

Se trata sobre todo, de ponerlos a la vista como especies importantes para su conservación, y que se fomente con estas acciones su cuidado y respeto, agregó.

“Tanto de agrado a la vista como promoción de la educación ambiental, con la canalización de aguas, el uso de materiales reciclados, la aplicación de infraestructura verde, la adaptación de los pisos con llantas y la utilización de los materiales de la región, como piedra bola y piedra volcánica”.

El tercer proyecto que se construye es el de la Primaria Independencia, que se desarrolla en una superficie de 70 M2 de jardín, con respeto a los espacios y vegetación del área para la adaptación de las especies donadas por el Museo del Desierto.

Proyecto que fue inaugurado en la Primaria Cuauhtémoc, al que le siguió la Escuela Guadalupe Victoria, en donde plantaron 20 especies en 60 M2 de jardín desértico, con la utilización de 230 pisos de llanta, 4 llantas completas como jardineras, piedra bola y piedra volcánica.

Sostuvo que el programa compromete al plantel educativo a su mantenimiento, a la promoción de los temas impartidos, desde el proyecto en sí de jardines desérticos y la gestoría ante el Museo del Desierto de alrededor de 40 especies.

“Lo que buscamos es la promoción ambiental, que se sientan identificados con lo que tenemos a nuestro alrededor, valorar nuestro entorno de flora y fauna que tenemos y darle el sentido de pertenencia a estas especies”, concluyó diciendo Nereyda Barrios.

Construyen jardines con especies de región desértica.