ARK por una victoria más a la bolsa

El equipo ARK no buscara otra cosa dentro de su reaparición dentro del certamen de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña Juvenil “A” que la victoria.

Y es que este conjunto buscara prevalecer dentro de los primeros planos del grupo del presente Torneo de Apertura 2017.

El rival en turno del ARK aún no se tiene considerado, pues dentro de los próximos días la directiva de la liga habrá de dar a conocer el rol de juegos con el que se habrá de reanudar la actividad del torneo, pero sea quien sea el rival el equipo ARK está dispuesto a vencerlo.

La escuadra del ARK viene de ganar dentro de su última salida a la cancha, por lo que no cabe duda que este conjunto busque reencontrarse de nueva cuenta con el triunfo dentro de este campeonato.

Pues de obtener la victoria para el equipo significaría asumir el tercer lugar del grupo siempre y cuando se de una combinación de resultados que terminen por beneficiarlos sobre todo si los actuales poseedores del tercer lugar sucumben.

Para asegurar la victoria no se descarte que este plantel salte al centro del terreno de juego con sus mejores elementos sobre todo piezas claves del plantel, quienes al final de cuentas tendrán la obligación de guiar por la senda del triunfo al equipo.