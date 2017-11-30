Arrollan a mujer a las afueras de maquiladora

Sobre la carretera Acuña-Presa la Amistad a la altura de la empresa Gentherm, una joven de 20 años, fue atropellada, una ambulancia de la Cruz Roja trasladó a la lesionada de urgencia al hospital EJEZA para su valoración médica.

La víctima está identificada como Dulce Vanessa Chávez, de 20 años con domicilio en la calle Azalia 516 del fraccionamiento Santa Rosa.

Como responsable del accidente aparece el conductor Luis Eduardo Gallegos, de 23 años, quien conducía un vehículo de la marca Nissan Versa en color gris modelo 2016.

El paramédico de la Cruz Roja, Carlos Rangel indicó que la joven no presentaba golpes de consideración, pero aun así quedaría internada en dicho hospital para su valoración médica.