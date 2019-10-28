Asisten a congreso infancia y adolescencia misionera

Con la participación de cerca de mil niños y jóvenes de la diócesis regional con cabecera en esta frontera que incluye a más de 12 municipios, se realizó el congreso de la infancia y adolescencia misionera.

En el campo de futbol americano del club Vaqueros en el parque Braulio Fernández Aguirre desde las 9 de la mañana se iniciaron los trabajos.

Misa, juegos, pláticas sobre temas sobre las misiones para los niños que van desde el ayuno, oración, y acciones positivas.

El obispado que incluye a los municipios de Piedras Negras, Rosita, Sabinas, Acuña, Allende, Zaragoza, Múzquiz, Sacramento, Nava, Morelos, Jiménez, Guerrero y de estos arribaron niños para participar en el evento.

La iglesia católica que es la que en este caso realizó el evento aquí, ha perdido credibilidad y está en tela de juicio debido a la pederastia de sacerdotes que han atacado a niños en todo el mundo, por ello, requieren de fortalecerse y recuperar el terreno que han perdido por esta causa.

Al lugar arribaron varios camiones que transportaron a los participantes, niños de varios de estos municipios.

Margarita Luévanos organizadora del evento dijo que en su mayoría los niños que en los diferentes municipios que conforman la diócesis están en la catequesis, van al catecismo fueron los invitados.

De hecho, dijo que la invitación fue abierta y hubo buena respuesta esperándose a cerca de mil niños, dijo.