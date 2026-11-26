CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Seis elementos del Departamento de Bomberos de Ciudad Acuña viajaron a Mazatlán para participar en el Primer Congreso Internacional de Bomberos 2026, como parte de las acciones para fortalecer su preparación y mejorar la atención de emergencias.

Los participantes son el ingeniero Andrés Reyes, el teniente Cristopher Herrera, el teniente Jesús López, el oficial Perseo Vázquez, el oficial Osbaldo Guerrero y el oficial Francisco García.

Capacitación en atención de emergencias

Durante el congreso recibirán capacitación en atención de emergencias relacionadas con gas natural y gas LP, así como en rescate con cuerdas en acantilados y elevadores.

Fortalecimiento de conocimientos

La preparación forma parte del trabajo para mantener a los elementos actualizados y fortalecer sus conocimientos mediante cursos y capacitaciones, incluso en el extranjero.