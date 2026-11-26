Capacitan a bomberos en congreso internacional
Seis bomberos de Ciudad Acuña participan en el Congreso Internacional de Bomberos en Mazatlán, donde reciben formación especializada en rescate y emergencias.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Seis elementos del Departamento de Bomberos de Ciudad Acuña viajaron a Mazatlán para participar en el Primer Congreso Internacional de Bomberos 2026, como parte de las acciones para fortalecer su preparación y mejorar la atención de emergencias.
Los participantes son el ingeniero Andrés Reyes, el teniente Cristopher Herrera, el teniente Jesús López, el oficial Perseo Vázquez, el oficial Osbaldo Guerrero y el oficial Francisco García.
Capacitación en atención de emergencias
Durante el congreso recibirán capacitación en atención de emergencias relacionadas con gas natural y gas LP, así como en rescate con cuerdas en acantilados y elevadores.
Fortalecimiento de conocimientos
La preparación forma parte del trabajo para mantener a los elementos actualizados y fortalecer sus conocimientos mediante cursos y capacitaciones, incluso en el extranjero.