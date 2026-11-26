NAVA, Coahuila - Estudiantes de cuatro planteles educativos de Nava y la comunidad de Santo Domingo recibieron pláticas sobre prevención del acoso escolar, convivencia y atención a situaciones de riesgo.

Las jornadas se realizaron en la Secundaria Fausto, la Primaria Enrique Cárdenas, la Primaria Emiliano Zapata y el Jardín de Niños Gregorio González, donde niñas, niños y jóvenes recibieron orientación sobre el respeto y la prevención de la violencia en el entorno escolar.

Programas de Apoyo Escolar

Durante las actividades también se dieron a conocer el programa Policía Amigo y la Unidad Violeta, con el propósito de que los estudiantes identifiquen las opciones de apoyo disponibles y sepan a dónde acudir en caso de enfrentar alguna situación que ponga en riesgo su seguridad.

Las pláticas fueron coordinadas por las direcciones de Seguridad Pública y Educación, como parte de las acciones de prevención dirigidas a la comunidad escolar.