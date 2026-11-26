Llevan pláticas de prevención a escuelas de Nava y Santo Domingo
Estudiantes de cuatro planteles recibieron orientación sobre acoso escolar y programas de apoyo.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - Estudiantes de cuatro planteles educativos de Nava y la comunidad de Santo Domingo recibieron pláticas sobre prevención del acoso escolar, convivencia y atención a situaciones de riesgo.
Las jornadas se realizaron en la Secundaria Fausto, la Primaria Enrique Cárdenas, la Primaria Emiliano Zapata y el Jardín de Niños Gregorio González, donde niñas, niños y jóvenes recibieron orientación sobre el respeto y la prevención de la violencia en el entorno escolar.
Programas de Apoyo Escolar
Durante las actividades también se dieron a conocer el programa Policía Amigo y la Unidad Violeta, con el propósito de que los estudiantes identifiquen las opciones de apoyo disponibles y sepan a dónde acudir en caso de enfrentar alguna situación que ponga en riesgo su seguridad.
Las pláticas fueron coordinadas por las direcciones de Seguridad Pública y Educación, como parte de las acciones de prevención dirigidas a la comunidad escolar.