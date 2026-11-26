Casos de cutting, riñas y violencia entre estudiantes han sido canalizados a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) de Frontera, luego de reportes atendidos por la Policía Escolar en distintos planteles educativos.

Norma Leija, procuradora de la PRONNIF en el municipio, informó que existe coordinación con Seguridad Pública para intervenir de manera inmediata cuando se detecta alguna situación que pudiera vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que la responsable de la Policía Escolar funge como primer respondiente ante los reportes que se presentan en las instituciones educativas y, cuando se requiere, canaliza los casos a la procuraduría municipal para darles el seguimiento correspondiente.

Acciones de la autoridad

Entre las situaciones que han recibido se encuentran conductas de cutting, conflictos y episodios de violencia entre adolescentes de diferentes escuelas. Aunque señaló que los índices de estas problemáticas han disminuido, destacó que es necesario mantener las acciones preventivas y la concientización entre directivos, estudiantes y padres de familia para evitar que se repitan.

Leija indicó que la atención no termina con la intervención inicial, sino que cada situación debe revisarse para determinar las medidas de acompañamiento necesarias y garantizar la protección de los menores involucrados.

Recomendaciones para la comunidad estudiantil

Ante la proximidad del periodo vacacional, la funcionaria exhortó a la comunidad estudiantil a seguir las recomendaciones de sus docentes, padres de familia y autoridades, además de mantener una conducta responsable dentro y fuera de las escuelas. Agregó que Seguridad Pública mantiene rondines las 24 horas en diferentes planteles educativos del municipio, con el propósito de reforzar la vigilancia y detectar posibles situaciones de riesgo.

Cuando los elementos identifican que algún niño, niña o adolescente enfrenta una posible vulneración de sus derechos, canalizan el caso a la PRONNIF para su atención y seguimiento.