Buscan desarrollar proyectos en colonia Jabalí Zorra

Ciudad Acuña, Coah. -Con el objetivo de ir avanzando en los proyectos a futuro, se evalúa la posibilidad de desarrollar predios de la colonia Jabalí Zorra.

Sergio Garza Castillo, gerente de Simas, así lo confirmó y aseguró que se presentarían proyectos de factibilidad de perforaciones para ver si es viable obtener agua y dotar estas áreas del vital líquido.

Así mismo se harían gestiones ante la Federación para la introducción de servicios.

Actualmente hay varias áreas ya vendidas, con lo que se requerirá de introducción de servicios básicos como agua, pavimento, drenaje, y que costarán varios miles de millones de pesos a las administraciones de los tres niveles de gobierno.

Garza Castillo mencionó que se trabajará para tener listos los proyectos que prevén, desde tanques de almacenamiento para abastecer de agua, perforaciones de pozos para extraer agua del subsuelo en el sector, y ver los costos de las introducciones de las redes de agua potable y alcantarillado para el drenaje.

Jabalí Zorra cuenta con más de 3 mil hectáreas de las que desafortunadamente varios cientos han sido ya comercializadas.

Conjuntamente con áreas del ejido Las Cuevas, representan un serio problema para la dotación de servicios o bien un área de oportunidad dependiendo desde que óptica se vea.

Hay sectores donde es viable la introducción de servicios por la cercanía de estos, sin embargo, hay otras áreas donde es poco viable en mediano y corto plazo su desarrollo.

Dijo que el diputado electo Evaristo Lenin Pérez Rivera está en la tarea de gestionar recursos del gobierno federal para que los servicios puedan ser introducidos en estas áreas.

Áreas que dijo están ya en viabilidad al construirse en este sector la Universidad Tecnología de Acuña que requerirá de estos servicios.

Mencionó que en este sector se contempla un desarrollo industrial e incluso un desarrollo comercial.