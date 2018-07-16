Cambian a comandante de la Policía Investigadora

El comandante de la Policía Estatal Investigadora Raúl Soto Sánchez fue removido inesperadamente de su cargo con tan sólo dos meses de haber arribado a esta ciudad.

Por instrucciones de la Dirección General de la Policía Investigadora se dio este cambio, ahora asume el cargo el inspector Javier Ordaz Herrera quién proviene de la Región Laguna.

Al respecto el delegado de la Zona Norte, Mario Manuel Castro Narro, indicó que son instrucciones de la Dirección General de este tipo de cambios, siendo únicamente de rotación local, el comandante Raúl Soto asumirá un cargo aún no definido, precisamente en la Región Laguna.

Para el día de mañana los elementos investigadores de esta ciudad esperan que el nuevo titular arribe ya a esta ciudad fronteriza para ponerse a laborar. Sin pena ni gloria el comandante Soto Sánchez se va de esta ciudad, ahora se espera que el nuevo titular de esta dependencia realice un trabajo mucho más eficiente que su antecesor.