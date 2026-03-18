Conductor pierde el control y vuelca camioneta en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un vehículo terminó volcado tras perder el control mientras circulaba por calles de la ciudad, en un hecho que evidencia la persistencia de accidentes viales en la zona.

El percance se registró en el cruce de la calle Benjamín Canales y calle 17, en la colonia Gámez Sumarán, donde una camioneta quedó con las llantas hacia arriba.

La unidad involucrada es una Jeep Gran Cherokee modelo 2005, color gris, con placas del estado de Coahuila FKG754C, conducida por José, de 21 años de edad.

De acuerdo con el reporte, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó la volcadura, sin que se registraran otros automóviles involucrados.

Detalles confirmados

Al lugar acudieron elementos de rescate, quienes realizaron las maniobras para reincorporar la camioneta y valoraron al conductor, descartando que presentara lesiones.