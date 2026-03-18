Ciudad Acuña y Del Río serán sede de encuentro internacional de Ports to Plains

Ciudad Acuña, Coahuila.– La frontera de Ciudad Acuña y Del Río será sede este año del evento internacional de la Alianza Ports to Plains, para el cual ya iniciaron las reuniones de organización con autoridades municipales y representantes del sector empresarial.

El CEO de la Alianza Ports to Plains, Lauren Garduño, realizó una visita a la región fronteriza donde sostuvo encuentros con el alcalde de Ciudad Acuña y su homólogo de Del Río, con el objetivo de avanzar en la planeación del evento.

El evento se llevará a cabo del 8 al 10 de septiembre en ambas ciudades fronterizas.

De acuerdo con lo informado, el encuentro se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre, con actividades distribuidas entre ambas ciudades fronterizas.

Se prevé la participación de más de 300 asistentes provenientes de los tres niveles de gobierno, así como del sector empresarial de México, Estados Unidos y Canadá.

Se espera la participación de representantes de México, Estados Unidos y Canadá.

El objetivo principal del evento es analizar las oportunidades del corredor económico en la región fronteriza y promoverlas a nivel de Norteamérica.

Durante su visita, Garduño también se reunió con cámaras empresariales y organismos de ambas ciudades, los cuales tendrán un papel relevante en el desarrollo del encuentro internacional.