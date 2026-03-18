Empleados de Pemex trabajan bajo protesta por falta de atención médica en Sabinas

SABINAS, COAH.- Las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicadas sobre la carretera Federal 57 en el tramo Sabinas–Monclova, amanecieron este miércoles con mantas y mensajes de protesta colocados en el acceso principal del edificio, específicamente en el portón exterior de la torre de control.

Protesta por atención médica

En los mensajes se exige atención inmediata a las necesidades de salud de los trabajadores y sus familias, al señalar que este derecho no puede ser tratado como una concesión.

Los inconformes advierten que la salud está en riesgo debido a la falta de médicos, medicinas y equipo básico para la atención.

Las lonas, colocadas presuntamente por integrantes del sindicato de trabajadores petroleros, subrayan que "la vida del trabajador no admite postergaciones" y demandan atención digna, tecnología médica y transparencia en los servicios de salud.

Urgencia de atención médica digna

La protesta busca visibilizar la urgencia de garantizar condiciones adecuadas para la atención médica de la plantilla laboral y sus familias, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.