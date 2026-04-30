Canacintra Acuña impulsa agenda industrial en Consejo Nacional de Delegaciones

Ciudad Acuña, Coahuila.– Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Acuña participaron en el Consejo Nacional de Delegaciones, donde abordaron temas relacionados con la situación actual de las empresas.

La presidenta de la Delegación Acuña, Keila García Altamirano, señaló que el objetivo es reforzar las oportunidades de desarrollo para el sector industrial en la región.

¿Qué se discutió en el Consejo Nacional?

El encuentro fue encabezado por la presidenta nacional del organismo, María de Lourdes Medina Ortega, y contó con la presencia de autoridades estatales, entre ellas el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

Diálogo entre Keila García y Manolo Jiménez

Durante la reunión, la dirigente local sostuvo un diálogo con el mandatario estatal, con el fin de impulsar proyectos en favor del sector empresarial y fortalecer la colaboración entre la iniciativa privada y el gobierno.