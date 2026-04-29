Carlos Villarreal anuncia inversión de 30 millones en deporte: Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de seguir consolidando a Monclova como un referente en el deporte y fortalecer el desarrollo de las y los deportistas, el alcalde Carlos Villarreal anunció una inversión superior a los 30 millones de pesos para 2026 en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, que se desarrolla en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, sumando recursos y acciones para mejorar la infraestructura deportiva y generar más oportunidades para las familias.

Durante el anuncio, el alcalde detalló que la inversión contempla proyectos clave como la climatización del Auditorio Hermanos Rangel, la construcción de un campo de tochito y la mejora integral de la explanada.

Estas acciones se suman a los más de 40 millones de pesos invertidos en 2025 en conjunto con el Gobierno del Estado, que permitieron la rehabilitación del Auditorio Hermanos Rangel, la construcción del Campo de Tiro con Arco "Sebastián García", la mejora de sanitarios, así como trabajos en la alberca y la pista de tartán.

Como parte del fortalecimiento de este complejo deportivo, también se llevó a cabo la entrega del nuevo Campo de Tochito, con una inversión de 5 millones de pesos, ampliando la infraestructura disponible para la práctica deportiva de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, durante la presente administración se han destinado recursos a la mejora y rehabilitación de otros espacios deportivos en distintos sectores de la ciudad, ampliando el acceso al deporte y fortaleciendo la infraestructura en las colonias.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas inversiones forman parte de una visión integral para el desarrollo de la ciudad: "En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos apostando al deporte como una herramienta que genera oportunidades, fomenta la salud y fortalece la convivencia. Estas obras permiten que nuestras y nuestros jóvenes tengan mejores espacios para desarrollarse".

Con esta inversión, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura deportiva, promuevan estilos de vida saludables y consoliden a Monclova como una ciudad competitiva, sede de eventos de carácter estatal y nacional, con espacios de calidad para las familias monclovenses.