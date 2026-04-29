Confirman tres casos de rickettsia en Coahuila: un fallecido

Tras confirmarse tres casos de rickettsia en la ciudad, uno de los cuales derivó en el fallecimiento de una persona, se activó una campaña intensiva de descacharrización, vacunación de mascotas y acciones preventivas en diversas colonias.

El regidor de Salud, Max Elguezábal, informó que los casos se han registrado en semanas recientes, destacando que uno de ellos corresponde a una persona que presuntamente vivía sola, aunque aún se recaban datos precisos sobre su situación.

"Tenemos notificados tres casos y uno lamentablemente falleció. Parte de la información aún está en proceso, pero ya se están tomando medidas", señaló el funcionario.

Indicó que la rickettsia es una enfermedad presente en la región, transmitida principalmente por la picadura de garrapatas, por lo que insistió en la importancia de actuar de manera oportuna para evitar complicaciones graves.

Como parte de la respuesta inmediata, se implementó por la Secretaría de Salud un cerco sanitario en la zona donde se detectaron los casos, acompañado de jornadas de limpieza para eliminar cacharros que puedan servir de refugio a estos parásitos, así como campañas de vacunación y orientación a la población.

Elguezábal explicó que estas acciones ya se realizaron en una de las colonias afectadas y se prevé extenderlas a otros sectores de la ciudad, especialmente en aquellos donde se ha detectado mayor presencia de perros y gatos en condición de calle o sin control sanitario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener limpios sus hogares, revisar constantemente a sus mascotas y acudir a los servicios de salud ante cualquier síntoma sospechoso, con el fin de prevenir nuevos casos de esta enfermedad.