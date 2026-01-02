Contactanos
Coahuila

Concluye definitivamente el programa REPUVE para autos "chocolate"

El inicio de 2026 marca el fin de la regularización de vehículos de procedencia extranjera sin que se anuncien nuevos esquemas.

Por Angel Garcia - 02 enero, 2026 - 06:49 p.m.
Concluye definitivamente el programa REPUVE para autos "chocolate"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– El programa REPUVE para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como "chocolate", llegó a su fin sin ampliaciones ni modificaciones, dando paso al inicio de 2026 con la cancelación definitiva de este esquema que operó durante varios años.

      A partir de este año, ya no será posible regularizar este tipo de unidades, a pesar de que el programa permitió que miles de mexicanos pusieran en regla sus vehículos mediante este mecanismo federal.

      Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo se llevará a cabo el proceso de importación en adelante ni cuáles serán los requisitos correspondientes, aunque se prevé que los trámites vuelvan a realizarse directamente a través de las aduanas.

      Placeholder

      ¿Qué consecuencias trae la cancelación del programa REPUVE?

      Ante este panorama, se hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y evitar caer en fraudes por parte de empresas o personas que ofrezcan supuestos servicios de regularización.

      Impacto en la economía local

      La eliminación del programa también tendrá un impacto en los municipios, ya que se reducirán los recursos que se obtenían mediante este esquema de regularización vehicular.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados