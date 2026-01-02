Premios por pago de predial: Monclova rifará casa en 2026

En Monclova, pago del predial podría llevarte a ganar una casa en 2026

Con el objetivo de fortalecer la recaudación y reconocer a los contribuyentes cumplidos, el Ayuntamiento de Monclova proyecta para este 2026 la realización de cuatro rifas entre quienes estén al corriente en el pago del impuesto predial, destacando como premio principal la rifa de una casa al cierre del año.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la propuesta será presentada la próxima semana ante el Cabildo, donde se buscará la autorización para llevar a cabo una rifa al término de cada trimestre.

Detalló que durante los primeros tres trimestres se sortearán aparatos electrodomésticos y viajes, mientras que en diciembre se contempla cerrar con la rifa de una vivienda.

“Todos los contribuyentes que estén pagando su predial participarán en estas rifas; es un incentivo para quienes cumplen con esta obligación ciudadana. Esperamos que esto nos ayude a contar con mayor recurso durante el año y también a superar los pagos de contribuciones de años anteriores”, expresó el edil.

Villarreal Pérez destacó que en 2025 se logró superar la meta de recaudación, al alcanzar entre 120 y 130 millones de pesos únicamente por concepto de predial, cuando inicialmente se estimaban entre 90 y 100 millones de pesos.

Para 2026, dijo, la meta es rebasar nuevamente esas cifras y que los ingresos se reflejen en los proyectos planeados para el próximo año.

El alcalde señaló que, una vez que el Cabildo autorice la propuesta, se hará oficial y se iniciará la promoción de las rifas. Incluso, quienes realicen su pago desde ahora y durante la próxima semana ya serán informados de su participación automática en estos sorteos.

Estímulos fiscales

En cuanto a los estímulos fiscales, recordó que se mantienen los descuentos habituales: 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo.

Además, en los meses posteriores se contempla cero recargos en adeudos de los últimos cinco años. Estos beneficios ya están considerados en la Ley de Ingresos aprobada previamente y también serán puestos a consideración del Cabildo, aunque actualmente ya se están aplicando.