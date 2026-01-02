Esperan UCD lineamientos para Casos pendientes de autos chuecos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras anunciar el Gobierno Federal la eliminación anticipada del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como "autos chocolates", Osvaldo Lucio, dirigente de (UCD), informó que esperarán instrucciones de sus superiores para definir el procedimiento a seguir con las personas que iniciaron su trámite de regularización en el último bimestre del año pasado.

Cabe señalar, esta medida fue oficializada mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando el cierre definitivo de una política que permitió otorgar certeza jurídica a más de 2.5 millones de propietarios en estados como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, entre otros lugares.

La eliminación anticipada del programa de regularización

El entrevistado manifestó que, desde septiembre de 2025, los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE) recibieron la orden de suspender los trámites programados para noviembre y diciembre, lo que generó confusión entre los ciudadanos.

Lucio expresó su preocupación por la falta de claridad en el proceso, ya que, a pesar de la suspensión, el sistema continuó otorgando citas, lo que llevó a que muchas personas acudieran a los módulos sin ser atendidas. "Ahora la incertidumbre es mayor, porque hay quienes ya pagaron y adquirieron un derecho. Dado lo anterior, dijo, si no se emite un nuevo decreto, tendríamos que reembolsar esos recursos", advirtió el dirigente.

Reacciones sobre la suspensión de trámites

El líder de la UCD también reveló que, según información proporcionada por REPUVE México, la derogación del decreto no implica necesariamente el fin definitivo del programa.

Explicó que, al tratarse de un documento oficial, no puede ser modificado, por lo que se optó por su cancelación para dar paso a una nueva versión con ajustes y mayores controles, la cual se espera sea anunciada posiblemente a partir del 7 de enero.

Finalmente, Osvaldo Lucio indicó que, los módulos de atención reanudarán actividades el 6 de enero, momento en el que buscarán obtener información oficial sobre el nuevo esquema.

Expectativas sobre el nuevo decreto

Mientras tanto, los trámites que ya cuentan con folio seguirán vigentes, y quienes deseen regularizar sus vehículos en el futuro deberán ajustarse a las condiciones del nuevo decreto que será dado a conocer en los próximos días, presuntamente, donde ahora se encargaría la Agencia Aduanal de realizar dichos trámites.