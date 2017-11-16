Catean dos viviendas por investigación de asalto a casa de cambio

Continúan con las indagaciones para atrapar a los responsables del asalto cometido en contra de la casa de cambio “El Rey”, la Fiscalía General del Estado a través de la Policía Investigadora.

El delegado de la Zona Norte, Mario Castro Narro, indicó que se hicieron dos cateos en igual número de viviendas, tanto en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa como Las Américas.

En dichos hogares se logró en encontrar dinero en efectivo, que es parte del botín, por lo tanto este robo para la Fiscalía casi esta resuelto, solo faltaba capturar a los responsables.

El entrevistado dijo que existen buenas líneas de investigación, no se duda que en las próximas horas la banda de ladrones que “pegó” en la casa de cambio sean detenidos y puestos en la prisión.

Para no entorpecer dichas indagaciones la Fiscalía se guardó más detalles del trabajo que viene realizando para la captura de los responsables.