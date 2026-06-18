Realizan más de 45 cateos en Acuña durante 2026 para combatir la delincuencia

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Más de 45 cateos se han realizado en Ciudad Acuña durante lo que va de 2026 como parte de las acciones para combatir la delincuencia y frenar el movimiento de sustancias ilícitas en distintos sectores de la ciudad.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) ha mantenido operativos permanentes en colonias del municipio, con resultados positivos en las intervenciones efectuadas, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en Acuña, Francisco Rodríguez.

El funcionario destacó que los trabajos se desarrollan de manera oportuna y han permitido concretar cateos exitosos en diversos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los registros de la dependencia, al menos el 90 por ciento de las intervenciones realizadas arrojan el aseguramiento de sustancias ilícitas, mientras que en el 60 por ciento de los domicilios cateados se localiza a personas al momento de las acciones.

Rodríguez señaló que los grupos de comunicación establecidos con la ciudadanía han sido de gran beneficio para el desarrollo de investigaciones, ya que permiten obtener información derivada de denuncias ciudadanas.

Asimismo, hizo un llamado a la población para que continúe reportando cualquier actividad sospechosa, a fin de fortalecer las acciones de investigación y combate a los delitos.