Nuevo retraso en la subasta de AHMSA; juez concede prórroga al síndico para definir bases

El proceso para la venta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) enfrenta un nuevo retraso, luego de que la jueza del Segundo Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una prórroga de 10 días hábiles al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para presentar las bases que definirán la subasta de los bienes de la siderúrgica.

A través de un acuerdo emitido el 16 de junio de 2026, la autoridad judicial informó a los interesados dentro de los concursos mercantiles de AHMSA y Minera del Norte que el plazo otorgado previamente al síndico había concluido del 10 al 15 de junio, por lo que se autorizó una ampliación para continuar con la integración de la información necesaria.

Prórroga solicitada por el síndico

La jueza Ruth Haggi Huerta García señaló que la prórroga fue concedida debido a la importancia de brindar certeza jurídica tanto a los posibles compradores de la unidad productiva como a los acreedores, al considerar que la información requerida al síndico es fundamental para continuar con el proceso de subasta.

El nuevo plazo fue solicitado directamente por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y será computado conforme a los días hábiles establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y las disposiciones aplicables.

Consecuencias del retraso

Con esta determinación, la definición de las bases de la subasta queda nuevamente aplazada, mientras continúa la etapa de preparación para la venta de los activos de AHMSA, un proceso que mantiene la atención de trabajadores, acreedores y sectores económicos relacionados con la histórica siderúrgica de Monclova.

La resolución judicial mantiene abierto el camino para que el síndico presente las condiciones bajo las cuales se buscará realizar la subasta, uno de los pasos clave dentro del proceso de quiebra de la empresa acerera.