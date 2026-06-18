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Estudiante de FIME Monclova gana bronce en Jiu Jitsu en Colombia

Además de su medalla, recibió un reconocimiento especial por su labor como instructor, destacando el éxito de sus alumnos en el mismo certamen.

Por Azucena Tenorio - 18 junio, 2026 - 12:25 p.m.
Estudiante de FIME Monclova gana bronce en Jiu Jitsu en Colombia
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      El estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Biomédica de FIME Monclova, José Eduardo Vásquez Escareño, obtuvo el tercer lugar en la categoría cinta morada durante el torneo Medellín Pro 7 Brazilian Jiu Jitsu, celebrado el pasado 14 de junio en Medellín, Colombia.

      Con este resultado, el universitario representó a México en una de las competencias más importantes de la disciplina, consolidando meses de preparación, disciplina y esfuerzo dentro y fuera del tatami.

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      Reconocimiento por su labor como instructor

      Además de su desempeño como competidor, Eduardo recibió un reconocimiento especial por su labor como instructor de Jiu Jitsu, luego de que varios de sus alumnos se coronaran campeones en tres categorías durante el mismo certamen internacional.

      La comunidad de FIME Monclova destacó el logro del joven deportista, al considerarlo un ejemplo de dedicación, constancia y compromiso tanto en el ámbito académico como en el deportivo.

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