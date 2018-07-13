Choque tipo carambola deja solo daños materiales

Tres unidades automotrices participaron en un accidente vial, sobre el corredor Industrial cruce con la Avenida José Aranda Reinel, de acuerdo al informe de Seguridad Pública no hubo personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del incidente.

En este choque aparece como responsable la conductora María de Jesús Leija de 50 años de edad, quien manejaba un vehículo Dodge Neón modelo 2004 en color azul con placas de circulación del estado de Texas

Esta mujer al no respetar el señalamiento de vialidad provoca impactar una Van Chevrolet Express color blanco modelo 2007 misma que era conducido por Raymundo Teodoro Albino de 26 años de edad,

Cabe recalcar que hubo un tercer vehículo afectado siendo este un automóvil Chevrolet modelo 2000 en color rojo que era manejado por Ernesto Martínez Vargas de 37 años, como los participantes no se ponían de acuerdo este incidente fue turnado al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.