Colisión deja fuertes daños

Elementos de Seguridad Publica tomaron conocimiento de un accidente vial sobre la calle Capitán Leal cruce con la Benito Juárez de la colonia Benito Juárez, reportando cuantiosos daños materiales.
En este accidente donde no hubo personas lesionadas, pero fue bastante aparatoso, aparece como responsable la conductora Roxana Flores Anaya, de 47 años, quien manejaba un vehículo de la marca Dodge Neón modelo 2011 en color gris, con placas de circulación del estado de Texas.
La conductora al no tomar la precaución debida provoca impactarse con una camioneta Ford Ranger, modelo 1983 en color gris, con placas de circulación del estado de Coahuila.
Esta última unidad que aparece como afectada es propiedad de Héctor Zamora Juárez, de 52 años, quién la conducía en esos momentos.
Ambos conductores tanto la parte responsable como la afectada resultaron ilesos, como en este accidente no hubo personas lesionadas, se buscaba que ambos participantes llegaran a un buen acuerdo.
Caso contrario, sería canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales dónde se deslindarían responsabilidades sobre este accidente vial.
Se imparta contra unidad estacionada.