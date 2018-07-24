Colocan Letras Monumentales en Macroplaza

Cd. Acuña, Coah.-A partir de ayer se dio inicio a los trabajos para la colocación de una réplica del nombre de Acuña en la Macroplaza frente al Palacio Municipal, esto con letras con la dimensión similar a las que se encuentran en la “Y griega” a la entrada de la ciudad.

El alcalde José Luis Salinas Galán informó que la obra que se realiza en ese lugar es a petición de ciudadanos de Acuña que desean tener más cerca un espacio que tenga las mismas características, iluminadas y coloreadas con motivos representativos de la ciudad y acudir para disfrutar ese símbolo que ha llamado la atención de la gente.

Indicó que los trabajos están a cargo del artista plástico Héctor Adolfo Barranco Sánchez y están dando muy buena imagen a la ciudad, de ahí que se tomó la idea de trasladar una réplica con las dimensiones y colores exactos a los que luce la primera que se realizó en el acceso a Acuña.

“Le dimos la idea a nuestro gran artista que trabaja para la Administración Municipal; el mérito y atributos son de él”, por lo que en breve quedarán concluidos los trabajos que podrán ser disfrutados por los acuñenses.

Se plasmarán imágenes de flora, fauna e infraestructura propia de esta ciudad en las letras de la palabra Acuña, igual que a la entrada de la ciudad.

Desatacarán igual un pescador, un róbalo, un atardecer en la presa de La Amistad, el sol, el agua, lechuguilla en flor, palma del desierto y el águila, entre otros elementos, que fueron plasmados vivamente a base de pintura esmalte, de los que sobresalen los colores amarillo, verde, naranja, rojo, azul celeste y gris.

El primer letrero se encuentra perfectamente identificable desde los cuatro puntos cardinales, sobre todo en los puntos de llegada de las carreteras federal 29 que comunica a Acuña con Zaragoza y la estatal #2 o “Ribereña”, que comunica con Piedras Negras.

“Ya pusimos el alumbrado a la entrada y faltaba algo esencial, que era darle identidad a nuestra ciudad con la encomienda al pintor Barranco Sánchez, para que quite los colores monótonos que tenían la palabra Acuña”, comento José Luis Salinas Galán.

Frente a la Presidencia Municipal quedará colocado el segundo letrero.