Comprara Municipio unidad apagadora rápida

Cd. Acuña, Coah. -El Ayuntamiento determinó que deberá comprarse un vehículo tipo apagadora de traslado rápido que se utilice en el combate a los incendios de zacatales y otros de menor nivel, así como para apoyar en las emergencias que se registren en la población.

El presidente municipal José Luis Salinas Galán informó que hay dos máquinas extinguidoras que por las condiciones deficientes en que se encuentran, serán enviadas al yonque y con lo que se obtenga, más presupuesto de recursos municipales, se comprará la nueva unidad, misma que será entregada el 22 de agosto, fecha en que se celebra el Día del Bombero.

Se pretende invertir alrededor de trescientos mil pesos en esta maquinaria y además en darle mantenimiento al equipo de las Tijeras de la Vida para reforzar el equipo a cargo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

José Luis Salinas Galán dijo que este tipo de mejoras no se perciben por la población, sin embargo, es de vital importancia que se dé atención a áreas como Protección Civil y Bomberos, que por el uso continuo del equipo se va deteriorando.

“Este departamento es de los más importantes de Acuña y estoy orgulloso de saber que contamos con uno de los mejores de Coahuila, porque ha recibido muy buena capacitación el personal, pero debe ofrecérsele todo el equipo para que sea efectivo”, agregó el presidente municipal.

Precisó que las unidades en mal estado necesitan mucha inversión y es mejor mandarlas al yonque y sumar recursos para comprar una unidad que esté en muy buenas condiciones y que sea de uso rápido, para atender el combate a incendio de hierba y en cualquier otro caso que se registre.

“Al equipo de las Tijeras de la Vida, así como el que se utiliza para dar respiración a personas en accidentes se les dará el mantenimiento necesario, todo con una inversión aproximada a los trescientos mil pesos”, indicó el alcalde.

Jose Luis Salinas Galán, alcalde de Acuña.