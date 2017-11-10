Confían se incremente exportación de ganado

Cd. Acuña, Coah.- Los ganaderos de Coahuila tienen altas expectativas de exportación de ganado a partir de enero del 2018, ante el incremento en la producción, y se estima que el 2017 se cerrara con un buen número de envíos de reses a Estados Unidos.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Olegario Ramón Lozoya informó que los ganaderos aún mantienen el estatus sanitario que los obliga a aplicar las pruebas a los hatos que se proyectan enviar, luego de una visita de personal del departamento de sanidad de Estados Unidos, y se espera que el próximo año suba el nivel del estatus para que crezca con ello el número de semovientes a enviar.

Reconoció que este año la exportación en términos generales no fue muy buena para la ganadería de Coahuila, luego de la disminución del precio de la carne en Estados Unidos, mientras que sigue siendo México el segundo consumidor más grande de carne que viene del vecino país.

“En ese aspecto traemos en el área de la agroalimentación un superávit ya que exportamos a Estados Unidos más que lo que importamos”, agregó.

El dirigente de los ganaderos destacó que para el próximo año se reforzará el trabajo a través de campañas de tuberculosis bovino y brucelosis, para asegurar un buen estatus para poder exportar, sobre todo en el norte del país porque es base que rige los precios que se establecen para la República Mexicana.

El presidente de la UGRC, Olegario Ramón Reiteró que la industria del ganado repuntará el próximo año, ya que siguen los ganaderos de Coahuila buscando otras alternativas de venta de su ganado, por lo que en el panorama encuentran atractivo otros países para exportar, alejándose de cualquier amenaza que represente el TLCAN para este sector.

Olegario Ramón Lozoya, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.