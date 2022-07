Confirman que CEO es prepa es “patito”

Acuña, Coah.- El coordinador de IEEA en la localidad, Jorge David Yáñez González confirmó que existen irregularidades en la “preparatoria CEO”, donde aproximadamente 70 personas fueron estafadas, incluso algunos de los certificados entregados carece de validez.

“Esa preparatoria ya tenía tiempo y nosotros invitábamos a que se acercaran con nosotros para verificar que centros estaban autorizados por parte de la Secretaria, nosotros invitamos a las personas que estuvieron en esa situación para apoyarlos a regularizar su situación”, agregó.

Cabe destacar que en las redes sociales, algunos usuarios mencionaban que no habían tenido problemas al entrar en una universidad o conseguir trabajo, no obstante, el coordinador destacó que muchas veces, al momento finalizar se les pide que comprueben con cartas de autenticidad de la preparatoria algo que no se les brinda y es donde se dan cuenta de la estafa.

Yáñez González señaló que apoyaran a los más de 70 afectados, sobre todo a aquellos que busquen regularizar su situación de manera gratuita con IEEA, el día jueves y día domingo en la secundaria 1, en donde se les dará la información por parte de las preparatorias abiertas.

No conformes con las irregularidades señaladas, afectados por esta preparatoria apócrifa señalan que era constante la problemática, pues no entregan los certificados y al pedir la papelería para salirse del programa, se negaban a entregarla hasta que los usuarios pagaran.

Cade destacar que Jorge Enrique “N” de 54 años sigue bajo investigación, por lo que la información en torno al caso sigue sin ser publica, hasta darse a conocer los cargos y la sanción que se le otorgara por la dependencia encargada.