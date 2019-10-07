Consignan a taxista por choque

Al ocasionar un choque donde se reportan cuantiosos daños materiales, un taxista fue canalizado al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales para lo cometido, los hechos se registraron en el cruce de la calle Manuel Acuña y General Cepeda en los límites de la colonia 28 de Junio.
De acuerdo al peritaje realizado por los elementos de Seguridad Pública, el taxista Gerardo Ramos Sabido de 66 años de edad, no respetó el señalamiento de alto cuando conducía su vehículo Nissan Tsuru modelo 2017, habilitado como taxi.
Esto ocasionó impactarse contra una ven Chrysler Town Country modelo 2012 color blanco, que conducía Irma Araceli Flores Salas de 47 años de edad.
La autoridad que tomó conocimiento aseguró que ambos participantes resultaron ilesos, pero como los daños fueron cuantiosos y no se ponían de acuerdo sería canalizado ante el Ministerio Público para que dicha autoridad se encarga de designar responsabilidades de estos hechos.
Taxista ocasiona choque.