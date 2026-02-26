Mantienen bajo control casos de VIH en Ciudad Acuña pese a nuevos diagnósticos

Ciudad Acuña.– Aunque continúan detectándose nuevos casos de VIH en la ciudad, autoridades de salud aseguran que la situación se mantiene bajo control gracias a la aplicación permanente de pruebas y al seguimiento médico oportuno.

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria 02, las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual se realizan de manera constante, enfocándose principalmente en el VIH. Los resultados arrojan tanto casos negativos como positivos, y estos últimos son canalizados de inmediato para su atención y tratamiento.

Aumento en las pruebas de VIH

Tras el incremento registrado en 2025, los pacientes diagnosticados reciben el medicamento correspondiente por parte de la dependencia estatal, lo que permite mantener controlada la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, explicó que el aumento en las cifras está relacionado con la aplicación de un mayor número de pruebas, lo que facilita detectar casos que antes no eran identificados.

"Aquí lo que es importante es que se hacen más pruebas y lógicamente esto nos da incrementos, pero es mejor acercarla; al menos así les brindamos un seguimiento en el tratamiento", señaló.

Importancia de la prevención

Reconoció que este tipo de padecimientos son complejos de erradicar, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizarse pruebas periódicamente y mantener las medidas de prevención.