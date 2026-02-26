Fracasa la subasta de AHMSA y Minera del Norte: Juez la declara desierta.

Ciudad de México, – La Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró formalmente desierta la subasta pública para la venta de las unidades productivas de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte. La decisión se tomó tras el incumplimiento de las condiciones críticas establecidas en las bases del procedimiento especial de enajenación.

¿Qué provocó el colapso de la subasta?

El proceso de venta se detuvo debido a dos factores fundamentales que impidieron la celebración de la audiencia de recepción de posturas:

· Rechazo de los Acreedores Garantizados: Banca Afirme y Almacenadora Afirme manifestaron explícitamente su negativa a participar en el procedimiento de venta especial. Estas instituciones informaron que no otorgarían su consentimiento para incluir los activos afectos a sus garantías en la venta, reservándose el derecho de ejecutarlas de manera autónoma.

· Retiro del único postor calificado: El consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries 1870, el único que había calificado positivamente para la subasta, informó que no exhibiría la garantía de seriedad requerida. El grupo argumentó que el costo de dicha garantía era significativo y que no existía certeza jurídica de que la subasta se llevaría a cabo ante la falta de conformidad de los acreedores.

Impacto y siguientes pasos

A pesar de este revés, la jueza subrayó la relevancia social y económica de reactivar la unidad productiva para la región de Coahuila y el sector siderúrgico nacional.

· Prioridad a trabajadores: Se enfatizó que la venta es crucial para asegurar el pago prioritario a los trabajadores, conforme a la Constitución.

· Nuevo plazo para el síndico: El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar una nueva propuesta de enajenación que se ajuste a las circunstancias actuales del proceso.

· Descalificaciones previas: Cabe recordar que otros interesados como Argentem Creek Partners LP, Lance Internacional y Grupo "MetalsMex" ya habían sido descalificados previamente tras resolverse sus respectivas impugnaciones.