Coahuila

ICATEC y Mejora llevarán cursos de capacitación a colonias de Ciudad Acuña

Convenio busca ampliar oportunidades de aprendizaje y fortalecer la economía familiar.

Por Angel Garcia - 26 febrero, 2026 - 03:03 p.m.
ICATEC y Mejora llevarán cursos de capacitación a colonias de Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación y beneficiar a un mayor número de familias, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y el programa Mejora formalizaron un convenio de colaboración que permitirá acercar cursos a distintas colonias de la ciudad.

      A través de este acuerdo, los talleres que actualmente se imparten en las instalaciones del ICATEC serán llevados a espacios que brinde Mejora, facilitando el acceso a personas que por diversas razones no pueden trasladarse.

      El coordinador del ICATEC, Omar Mellado, destacó que la finalidad es seguir impulsando alternativas que permitan a las familias generar un ingreso adicional mediante el aprendizaje de un oficio.

      Señaló que la diversidad de cursos que se ofrecen a bajo costo mantendrá la misma calidad en la enseñanza, ahora directamente en los sectores donde exista mayor demanda.

      "Vamos a tener cursos relevantes como el corte de pelo, sobre uñas, e incluso algunos otros que son muy solicitados", añadió.

      Por medio de esta colaboración entre Mejora y dependencias estatales se busca ampliar el alcance de los beneficios y fortalecer la economía de los hogares acuñenses.

