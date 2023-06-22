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Coahuila

Cuentan las olas cálidas, llega tercer ola de calor

Altas temperaturas sigue impactando el norte.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 22 junio, 2023 - 04:45 p.m.
Cuentan las olas cálidas, llega tercer ola de calor
Golpean altas temperaturas al norte del país.

Ciudad Acuña, Coah.- Por parte de Protección Civil iniciaron contando las olas de calor, en donde se ingresó a la tercera, tras la llegada de las altas temperaturas.

El Oficial de Protección Civil Coahuila en Acuña, señaló que es importante que no se tome a la ligera la situación ya que es ola tras ola sin dejar un descanso.

Luego de lluvias desde el inicio del año para el norte del país, se sufre un impacto de calor muy considerable, en donde siguen las deshidrataciones en la población.

“Lo que más recomendamos es que no se expongan las personas a los rayos solares y sobre todo que se hidraten, porque no habíamos experimentado temperaturas de este tipo” mencionó Yasmín Mendoza Lerma.

  • Cuentan las olas cálidas, llega tercer ola de calor

    El oficial destacó que se sigue atendiendo a toda la ciudadanía.

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    Golpean altas temperaturas al norte del país.

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