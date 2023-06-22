Cuentan las olas cálidas, llega tercer ola de calor

Ciudad Acuña, Coah.- Por parte de Protección Civil iniciaron contando las olas de calor, en donde se ingresó a la tercera, tras la llegada de las altas temperaturas.

El Oficial de Protección Civil Coahuila en Acuña, señaló que es importante que no se tome a la ligera la situación ya que es ola tras ola sin dejar un descanso.

Luego de lluvias desde el inicio del año para el norte del país, se sufre un impacto de calor muy considerable, en donde siguen las deshidrataciones en la población.

“Lo que más recomendamos es que no se expongan las personas a los rayos solares y sobre todo que se hidraten, porque no habíamos experimentado temperaturas de este tipo” mencionó Yasmín Mendoza Lerma.