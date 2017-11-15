Descartan venta de predios municipales

Ciudad Acuña, Coah.- Laura Patricia Gallegos, síndico municipal, reiteró la recomendación a la ciudadanía, para que no sean engañados por personas que dicen vender predios del municipio.

Dijo que se cuenta con poca reserva territorial por lo que el municipio no vende terrenos.

Así mismo mencionó que son 4 personas las identificadas de hacer estas acciones ilegítimas.

Dijo que desafortunadamente estas personas aunque están plenamente identificadas no dan recibos ni ningún documento que pueda ser presentado por los afectados por lo que las autoridades competentes no pueden hacer nada pese a las denuncias ya presentadas.

La síndico dijo que aunque sí sabe los nombres, esta prefiere mantenerlos sin denunciarse debido a que no hay manera de probar que han sido ellos.

Desde el inicio de la administración hasta el final, hubo una serie de vivales que pretendían hacerse pasar por personal de la administración local y vendían o estafaban con la supuesta venta de predios en diversos sectores.

Laura Patricia Gallegos dijo que debido a que la administración pública casi no cuenta con reserva territorial, no vende predios de su propiedad, predios que son los que las empresas constructoras otorgan para escuelas, iglesias, y áreas públicas como parques y jardines.