Largas filas en Acuña por cierre de descuentos vehiculares

Ciudad Acuña.– En la recta final del programa de descuentos vehiculares, las oficinas de Recaudación de Rentas registran un notable incremento en la afluencia de contribuyentes, algunos de los cuales comenzaron a formarse desde las cinco de la mañana para asegurar su lugar.

Eliud Martínez, uno de los ciudadanos que esperaban desde temprana hora, comentó que buscan aprovechar los beneficios ofrecidos por el gobierno estatal. Si bien los descuentos estuvieron disponibles durante todo el mes, muchos contribuyentes recibieron pagos en sus centros de trabajo apenas esta semana, lo que les permitió acudir a liquidar sus adeudos.

¿Qué días estarán disponibles los descuentos?

Las autoridades informaron que los últimos días de atención con beneficios serán el sábado, de 9:00 a 17:00 horas, y el domingo, de 9:00 a 13:00 horas. El programa concluirá el día 30.

¿Por qué es importante aprovechar los descuentos?

La invitación continúa abierta para quienes aún no realizan su trámite, pues los descuentos representan un ahorro significativo para las familias.