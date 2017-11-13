Destroza su auto en choque por alcance

Sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros altura de la avenida las Américas, se registró un choque tipo alcance que dejó daños materiales cuantiosos.

Por falta de precaución al conducir de Hipólito Oviedo Jaime, de 52 años, provoca este percance donde no hubo personas lesionadas por fortuna.

El responsable manejaba a exceso de velocidad un automóvil Nissan Tsuru modelo 2005 en color naranja.

Razón por la cual no frenó a tiempo, impactándose en la parte posterior de una unidad Dodge Durango en color negro modelo 1999 que conducía en esos instantes Mónica Rodríguez González, de 23 años.

Debido al golpe, el auto Nissan salió con todo el cofre, defensa y parrilla dañada, dicho accidente ocurrió al filo de las 4:00 de la tarde del sábado.

Mientras que la Durango solo presentaba el golpe en su defensa posterior, aún así el responsable habría de hacerse cargos de estos daños.