Ebrio sujeto siembra el pánico en la colonia  Lázaro Cárdenas

Fue detenido por elementos de Seguridad Pública y canalizado al Ministerio Público del Fuero Común bajo los cargos de choque y daños, un conductor alcoholizado que sembró el terror en la colonia Lázaro Cárdenas.

Vecinos de la calle Flores Magón hablaron al sistema de emergencias 911 informando que un tipo en estado de ebriedad manejaba un automóvil azul y había ocasionado algunos daños.

Por esta razón 2 unidades de Seguridad Pública acudieron rápidamente hasta esta colonia donde comenzaron a buscar al sospechoso, inmediatamente detectaron un vehículo Chevrolet Cobalt modelo 2006 en color azul que intentaba darse a la huida a exceso de velocidad, siendo alcanzado en el cruce de las playas Flores Magón y calle 6 de la misma colonia. Al revisar el automóvil se encontró infinidad de botellas de cerveza.

Inmediatamente se dieron cuenta que el responsable Carlos González Rosas de 32 años de edad se encontraba completamente ebrio.

Hoy por la mañana en el Ministerio Público eran esperados los afectados de los vehículos para que denuncien formalmente al detenido, el cual se encuentra en una situación complicada.