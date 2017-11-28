Entrega recepción será hasta 31 de diciembre en Acuña: Contralor

Cd. Acuña, Coah.- Con la finalidad de que la transición administrativa se apegue a la ley y efectuar los ajustes financieros correspondientes, así como con el propósito de finiquitar los compromisos que adquirió la administración municipal, el protocolo de entrega-recepción se realizara el 31 de diciembre.

De acuerdo al contralor municipal José Jaime García Hernández, la dependencia a su cargo está pendiente de que el personal de cada departamento de la actual administración concluya la captura de la información que se sumará a este procedimiento; 45 anexos de los que 12 tienen carácter de obligatoriedad para la entrega del balance general.

El funcionario dijo que la administración trabaja en apego a las reglas que se establecen por ley en las plataformas donde se coloca la documentación en línea de forma precisa e inmediata, pero se debe estar actualizando, generando información que debe anexarse de forma rápida.

Esto para que cada funcionario al final de la administración haga una entrega de forma correcta a sus homólogos entrantes.

La entrega-recepción establecerá también el cumplimiento a los pagos de proveedores y los compromisos que estaban previstos para el cierre de año 2017, que a más tardar el 20 de diciembre quedara finiquitado.

Por lo que hace al aspecto laboral, el contralor José Jaime García Hernández dio a conocer que los trabajadores sindicalizados recibirán el pago del beneficio del aguinaldo en dos partes; la primera se entregara en diciembre y la segunda durante el mes de enero del 2018.

Mientras que al personal de confianza se les cubrirán sus prestaciones en un solo pago. Consideró que la intención de la administración es dejar completamente saneadas las finanzas con los préstamos con Banobras, pagaderos en base al contrato que se adquirió con esta institución crediticia federal.