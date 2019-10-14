Escritura el INSUS con subsidio federal

Como parte del programa de mejoramiento urbano que implementó el gobierno federal en los municipios de Coahuila; Piedras Negras y Acuña, inició el programa de escrituración, a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, con el que se busca alcanzar la meta de 500 escrituras, cifra que se podría triplicar.

José Daniel Magallanes, secretario técnico INSUS, dio a conocer que, con la colocación de un módulo en el centro comunitario de Fundadores, se inició con el proceso de información, así como para la recepción de la documentación, atendiendo a habitantes de la Colonia 5 de Mayo.

Indicó que el proceso de escrituración está respaldado por el gobierno federal, con el mecanismo del INSUS y la CONAVI, para lo que asignó a los módulos de atención, a personal de las ciudades de Torreón y Saltillo, agilizando los tramites, que se realizan en Acuña y Piedras Negras.

Mencionó que los requisitos para acceder al programa de escrituración son; copias de credencial de elector, CURP de personas que habitan en el domicilio, documentos que acrediten la posesión de la propiedad y comprobantes de domicilio.

“Principalmente se está constatando que estén al corriente en sus pagos del predial, que no haya conflicto jurídico por la propiedad y que no se trate de lotes baldíos”, refirió el secretario técnico de INSUS.

Dijo que el programa apoyará a escriturar solo una propiedad por beneficiario y de acuerdo al sector, varían las medidas de los predios.

El programa contempla aplicar un subsidio especial del gobierno federal, en el que la mayoría de los casos estaría saliendo sin costo.

En Acuña se contempla escriturar predios en todas las colonias, y las primeras escrituras deberán estarse entregando antes de que concluya el 2019, es la indicación que dio el presidente de la República, indicó José Daniel Magallanes.